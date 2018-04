Tradegate-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

252,40 EUR -0,24% (10.04.2018, 10:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

CHF 298,00 +0,17% (10.04.2018, 09:55)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (10.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:

Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).

ZIG kündige heute den Rückkauf von 1,74 Mio. Aktien an, der vom 11. April bis zum 31. Dezember 2018 abgewickelt werden werde. Dies entspreche 1,15% der ausstehenden Aktien. Das Unternehmen plane, die rückgekauften Papiere an der GV 2019 zu vernichten.

Der Aktienrückkauf hänge mit der überaus soliden Solvenz des Konzerns zusammen, der mit einer Z-ECM-Quote von 132% (GJ17) deutlich über der eigenen Zielspanne (100 bis 120%) liege.

Der Rückkauf beginne morgen. Das Rückkaufprogramm belege die gesunde Solvenz des Versicherers und werde eine leichte Erhöhung des EPS ermöglichen. Der Schritt dürfte vom Markt insgesamt positiv beurteilt werden, der Analyst würde jedoch eine gezielte Investition von Überschusskapital in weitere Wachstumsmöglichkeiten vorziehen. Der Titel werde zu einem Buchwert von 1,42 und einem EPS 18E von 11,9 gehandelt.