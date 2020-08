Börsenplätze Zur Rose-Gruppe-Aktie:



L&S-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

240,00 EUR -8,05% (19.08.2020, 15:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

261,50 CHF -8,08% (19.08.2020, 15:42)



ISIN Zur Rose-Gruppe-Aktie:

CH0042615283



WKN Zur Rose-Gruppe-Aktie:

A0Q6J0



Ticker-Symbol Zur Rose-Gruppe-Aktie:

ZRE



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zur Rose-Gruppe-Aktie:

ROSE



Kurzprofil Zur Rose-Gruppe:



Die Schweizer Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Ticker: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.



Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1.207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. (19.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Gruppe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Ex: ROSE) unter die Lupe.Zur Wochenmitte rausche die Aktie der DocMorris-Mutter Zur Rose knapp zweistellig in den Keller. Auslöser für den Kursrutsch seien die Halbjahreszahlen, die die Schweizer Unternehmensgruppe präsentiert habe. Rote Zahlen würden auf der Ergebnisseite weiter das Bild bestimmen - doch die langfristigen Aussichten würden stimmen.Aufgrund von Investitionen in Übernahmen, Integrationen und Wachstum habe Zur Rose den operativen Verlust ausgeweitet. Beim EBITDA habe Zur Rose einen Fehlbetrag von 24,5 Mio. CHF nach 2,5 Mio. CHF im vergleichbaren Zeitraum ein Jahr zuvor verzeichnet. Der Umsatz sei - wie bereits im Rahmen vorläufiger Zahlen kommuniziert - um 9,2 Prozent in Lokalwährung auf 809,9 Mio. CHF geklettert.Die konsequente Umsetzung der Plattform-Strategie inklusive strategischer Übernahmen belaste das Ergebnis von Zur Rose. Vor Kurzem hätten die Schweizer z.B. den Telemedizin-Spezialisten TeleClinic sowie die Versand- und Diabetes-Aktivitäten der Apotal-Gruppe erworben.Anleger würden die Zur Rose-Gruppe-Aktie nach der Zahlenvorlage abstrafen. Im langfristigen Chart mache sich dieser Kursrutsch jedoch kaum bemerkbar. Denn auch die DocMorris-Mutter zähle zu den Krisengewinnern. Langfristig würden der Wandel hin zu einer E-Health-Plattform und die Einführung der elektronischen Rezeptierung für Wachstumsfantasie sorgen.Mutige Anleger mit Weitblick versuchen per Abstauberlimit ein paar Stücke zu ergattern, so Michel Doepke von Anlegermagazin "Der Aktionär". Die Position sollte mit einem Stopp bei 160 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 19.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link