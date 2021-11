Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (26.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen und Monaten hätten die Papiere des Corona-Profiteurs Zoom nur eine Richtung gekannt: nach unten. Am Freitag halte eine neue Corona-Variant jedoch die Börse in Atem und sorge für eine starke Nachfrage bei den einstigen Corona-Gewinnern. Dies beflügele auch die Papiere des Videokonferenzdienstes.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, habe der Videokonferenzdienst Zoom zuletzt zwar starke Zahlen, jedoch auch einen schwachen Ausblick abgeliefert. Daraufhin habe die Zoom-Aktie ihre bereits seit Monaten andauernde Talfahrt beschleunigt und mehrere Verkaufssignale generiert. Den erneuten Rücksetzer habe die Starinvestorin Cathie Wood jüngst genutzt, um die Zoom-Position in ihren Investmentfonds weiter aufzustocken.Am Freitag gelinge den Papieren allerdings ein deutlicher Sprung nach oben: Zeitweise sei die Zoom-Aktie an der NASDAQ um 13 Prozent auf 235,97 Dollar geklettert. Grund dafür sei die Angst der Anleger vor der neuen Corona-Variante B.1.1.529. Fachleute würden damit rechnen, dass die neue Variante wegen ungewöhnlich vieler Mutationen hoch ansteckend sei.Trotz der Kursgewinne am Freitag bleibe das Chartbild von Zoom katastrophal. Erst mit einem nachhaltigen Sprung über die Abwärtstrendlinie helle sich dieses auf.Die Zoom-Aktie steht nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 26.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link