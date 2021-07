Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

303,50 EUR +1,12% (20.07.2021, 09:09)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

354,20 USD -2,15% (19.07.2021, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Deutschland Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (20.07.2021/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) markierte am 11. Mai 2021 ein Korrekturtief bei 273,20 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei die Aktie auf ein Hoch bei 406,48 USD nach oben geschossen und sei dabei aus dem bullischen Keil, in dem sich nach dem Allzeithoch korrigiert habe, nach oben ausgebrochen. Nach diesem Hoch bei 406,48 USD habe eine Konsolidierung eingesetzt. Dabei sei der Wert im gestrigen Handel auf das log. 38,2% bei 349,24 USD und den EMA 200 bei aktuell 344,68 USD zurückgefallen. Dort habe die Aktie gestern einen Hammer und somit ein leichtes Kaufsignal aus den Candlesticks ausgebildet.AusblickDie Aktie von Zoom Video Communications habe die erste Chance, die Konsolidierung der letzten Tage zu beenden und zu einer Rally ansetzen. Ein Anstieg bis 406,48 USD und später sogar in Richtung 450 USD wäre möglich. Sollte die Aktie unter das gestrige Tagestief bei 343,82 USD abfallen, dann wäre mit einer Ausdehnung der Konsolidierung in Richtung 317,98 USD zu rechnen. (Analyse vom 20.07.2021)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: