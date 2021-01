Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

308,00 EUR +2,67% (14.01.2021, 08:58)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

364,63 USD +2,19% (13.01.2021, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Deutschland Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (14.01.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications: Bärischer Eindruck - ChartanalyseRückblick: Die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) markierte am 19. Oktober 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 588,84 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Am 24. Dezember sei er unter die Nackenlinie einer SKS-Topformation gefallen und habe diese damit vollendet. Anschließend sei er auf den Unterstützungsbereich um das log. 61,8% Retracement der Rally ab 11. August 2020 bei 329,37 USD bzw. den EMA 200 bei 328,99 USD gefallen. Von dort aus habe sich die Aktie in den letzten beiden Tagen deutlich erholt und sei an die Nackenlinie der SKS zurückgekehrt.AusblickDas Chartbild der Aktie von Zoom Video Communications mache trotz der Erholung in den letzten beiden Tagen einen bärischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit Oktober abfallen und anschließend die Bewegung in Richtung 230,00 USD fortsetzen. Damit sich das Chartbild wieder deutlich aufhelle, müsste der Wert den Widerstandsbereich zwischen Nackenlinie der SKS und Abwärtstrend ab Oktober bei 383,12 USD bis 397,99 USD durchbrechen. Dann wäre ein Anstieg in Richtung 486,83 USD möglich. (Analyse vom 14.01.2021)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: