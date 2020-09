Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (10.09.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktie hat sich vervielfacht - AktienanalyseDas Unternehmen Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) zählt zu den Kandidaten, die einen Aktiensplitt durchführen könnten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Februar seien die Papiere der Videokonferenz-Firma erstmals in dreistellige Kursregionen vorgedrungen. Seitdem sei es in der Spitze um weitere 380 Prozent auf zeitweise knapp 480 Dollar nach oben gegangen. Angetrieben worden sei der Kurs auch von den Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Sie hätten deutlich gemacht, dass Zoom zu den größten Gewinnern der Corona-Krise geworden sei. Im zweiten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich von knapp 146 Mio. auf 663,5 Mio. Dollar nach oben geschossen - ein Plus von 355 Prozent. Dabei habe das Unternehmen von der hohen Nachfrage nach seinen Videokonferenz-Lösungen aufgrund des Trends zum Home Office seit Ausbruch der Pandemie profitiert.Zoom könne in einer Basis-Version kostenlos genutzt werden, für Unternehmen oder bei Bedarf an zusätzlichen Funktionen gebe es Abo-Modelle. Die Basis für das finanzielle Wachstum bei Zoom würden inzwischen 370.200 zahlende Kunden bilden - 458 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Quartalsgewinn sei sogar von 5,5 Mio. auf knapp 186 Mio. Dollar nach oben gesprungen. Ein Ende des Wachstums sei nicht in Sicht. Für das laufende Quartal rechne Zoom mit einem Umsatz zwischen 685 Mio. und 690 Mio. Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 111 Mrd. Dollar, die etwa dem 46-fachen des für 2020 erwarteten Umsatzes entspreche, sei die Bewertung natürlich astronomisch.Daher sollten selbst spekulative Anleger nicht zu offensiv an den Titel herangehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2020)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: