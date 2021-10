NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

279,73 USD +1,80% (22.10.2021, 16:23)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (22.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zoom Video Communications-Aktie sei zuletzt unter Druck geraten. Die Wachstumsraten hätten sich abgeschwächt. Jetzt sage J.P. Morgan, dass Zoom Video Communications in den kommenden Monaten zwar damit kämpfen werde, die hohen Vergleichswerte noch mal hinzubekommen. Die Wirtschaft an sich werde aber ein hohes Interesse an Videokonferenzsystemen haben. Deswegen dürfte das Wachstum irgendwann zurückkehren und die Vergleichswerte dürften sich relativieren. Die Anleger dürften irgendwann erkennen, dass das Papier momentan relativ günstig sei. J.P. Morgan sieht das Kursziel für die Zoom Video Communications-Aktie bei 385 USD, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.10.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:240,20 EUR +1,56% (22.10.2021, 16:28)