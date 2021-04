Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Zions Bancorporation:



Zions Bancorporation (ISIN: US9897011071, WKN: 856942, Ticker-Symbol: ZB1, NASDAQ-Symbol: ZION) ist eine US-amerikanische Finanzgruppe, die eine Vielzahl an Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden anbietet. Die Kernaktivitäten der Unternehmensgruppe liegen in den Bereichen Privat- und Firmenkundengeschäft, Unternehmenskredite von unterschiedlichem Umfang, Immobiliendarlehen sowie Investment- und Anlageprodukte. Verschiedene Serviceleistungen runden die Produktpalette der Bankengruppe ab. (20.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zions Bancorporation-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Zions Bancorporation (ISIN: US9897011071, WKN: 856942, Ticker-Symbol: ZB1, NASDAQ-Symbol: ZION) nach wie vor ein Kauf.Zions Bancorporation habe gestern Abend nach US-Börsenschluss der Anlegergemeinde überzeugende Quartals-Zahlen serviert. Vor allem der deutlich besser als erwartet ausgefallene Gewinn steche ins Auge. Und: Die US-Regionalbank aus Salt Lake City vertraue zunehmend auf einen wirtschaftlichen Aufschwung. Nachbörslich habe die Aktie bereits rund zwei Prozent zulegen können.Auch wenn die Umsätze mit 693 Millionen Dollar leicht unter den Schätzungen der Analysten (701 Millionen Dollar) gelegen hätten, überzeuge vor allem der stattliche Quartalsgewinn: Statt der prognostizierten 1,18 Dollar je Aktie (314 Millionen Dollar) habe das Finanzinstitut 1,90 Dollar je Anteilsschein ausgewiesen.Wie andere US-Banken habe auch die Zions Bancorporation in den letzten Monaten stark von den sich verbessernden US-Wirtschaftsaussichten profitiert: So lege sie für etwaige Kreditausfälle im abgelaufenen Quartal nur 132 Millionen Dollar beiseite. Vor einem Jahr seien es corona-bedingt mit 258 Millionen Dollar fast doppelt so viel gewesen, weil man im Zusammenhang mit der Pandemie viele Insolvenzen befürchtet habe.Ebenfalls erfreulich: Die Kernkapitalquote habe sich weiter auf 11,2 Prozent (10,0) verbessert. Im vergangenen Quartal habe diese wichtige Kennziffer 10,8 Prozent betragen.Zions habe starke Zahlen vorgelegt und sehe zudem die US-Wirtschaft auf einem guten (Erholungs-)Weg. Ein weiteres Kaufargument sei die Dividendenrendite von mehr als zwei Prozent. Aufgrund der guten Gewinnsituation könnte diese weiter steigen oder die Bank nutzt freie Mittel, um Aktien zurückzukaufen.Kurzum: Die Zions Bancorporation-Aktie ist nach wie vor ein Kauf, zumal auch das Chartbild überzeugt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 60,00 Euro. (Analyse vom 20.04.2021)