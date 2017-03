Nach besser als vom Markt erwarteten Quartalszahlen sei der Kurs des EpiPen-Herstellers Mylan (ISIN: NL0011031208, WKN: A14NYH, Ticker-Symbol: 6MY) um 7,2% gestiegen.



Neuigkeiten habe es auch von der weltweit größten Restaurantkette gegeben. Am gestrigen

Investorentag habe McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) angekündigt, künftig seine Kunden mit Burgern zuhause beliefern und einen voll digitalisierten Bestell- und Bezahlungsprozess implementieren zu wollen. Gegen Handelsschluss habe ein Plus von 1,10% verbucht werden können.



In Europa habe am heutigen Morgen Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) ihre Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr präsentiert. Dabei habe der Konzern rund EUR 2,2 Mrd. auf seine Beteiligung am britischen Rivalen BT (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF) abschreiben müssen (u.a. Wertverlust des britischen Pfundes nach Brexit-Votum). Dank boomender Geschäfte in den USA solle die Dividende für 2016 von EUR 0,50 je Aktie auf EUR 0,60 angehoben werden. (02.03.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die steigende Zinsfantasie in den USA sorgte am gestrigen Handelstag u.a. dafür, dass US-Finanzinstitute zu den größten Gewinnern zählten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So hätten sich beispielsweise Aktien von J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) um 3,3% und jene von American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) um 2,3% verteuert.