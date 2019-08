Es sei gut möglich, dass die US-Konjunktur auf einen robusten privaten Verbrauch angesichts der schwachen Dynamik in der Industrie angewiesen sein werde. So sei die Industrieproduktion im Juli um 0,2% gegenüber dem Vormonat gesunken. Dieses Ergebnis sei aber noch durch einen kräftigen Zuwachs des Ausstoßes bei den Energieversorgern geschönt worden. Im wichtigen Verarbeitenden Gewerbe sei der Ausstoß um 0,4% im Vormonatsvergleich zurückgegangen. Die Vorjahresrate sei auf 0,5% gesunken und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2017. Es sei unverkennbar, dass die Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China inzwischen auch die US-Industrie erreicht hätten.



Leicht positive Signale bezüglich der zukünftigen Entwicklung in der US-Industrie würden regionale Sentimentindikatoren für den Sektor senden. So sei der Empire State Index für die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe der Region New York im laufenden Monat überraschend von 4,3 auf 4,8 Punkte gestiegen. Sein Pendant für die Region Philadelphia, der Philadelphia Fed Index, habe wiederum von 21,8 auf 16,8 Zähler nachgegeben, wobei hier im Vorfeld mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet worden sei. Beide Indikatoren würden sich damit immer noch auf soliden Niveaus bewegen und sollten ärgste Rezessionsängste in der US-Industrie vertreiben.



Zum Wochenschluss würden heute US-Konjunkturdaten veröffentlicht, die eher der zweiten Reihe zuzuordnen seien. Dabei würden die Analysten von Postbank Research keinen Grund für größere Ausschläge bei der Zahl der Baubeginne beziehungsweise -genehmigungen im Juli sehen. Erstere sollten leicht von 1.253 auf 1.260 Tsd. Einheiten in annualisierter Rechnung gestiegen sein, Letztere etwas deutlicher von 1.232 auf 1.270 Tsd. Einheiten.



Zu guter Letzt dürfte der Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan im laufenden Monat von 98,4 auf 97,1 Punkte sinken. Auf diesem Niveau wäre er aber immer noch mit einem soliden, durch den robusten Arbeitsmarkt unterstützten Konsumwachstum vereinbar.

(16.08.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten, zentralen US-Konjunkturdaten für Juli sind gemischt ausgefallen, so die Analysten von Postbank Research.Positive Neuigkeiten gebe es seitens der Einzelhandelsumsätze für den privaten Verbrauch, den Hauptwachstumstreiber der US-Wirtschaft. Diese seien im Juli kräftig um 0,7% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Dabei hätten erwartungsgemäß sinkende Autoabsätze das Gesamtergebnis belastet, während sich ex Autos sogar ein Plus von 1,0% ergeben habe. Das gleiche Ergebnis hätten die Einzelhandelsumsätze auch in der engen Abgrenzung ‚retail control‘ (ex Autos, Baumaterialien, Tankstellenumsätze und Gastronomie) erzielt, die direkt in die Schätzung des privaten Verbrauchs einfließe. Auch wenn das Ergebnis für einen Monat im Quartal nicht überbewertet werden sollte, so zeichne sich hier bereits ein deutlicher Zuwachs im Quartalsvergleich ab.