Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis versucht sich weiter an einer Bodenbildung, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Langfristig ist Gold der bedeutendste Wächter und Garant für den Schutz vor Inflation und anderen Formen finanzieller Risiken", sage die serbische Nationalbank, die kürzlich angekündigt habe, ihre Bestände von 36,3 Tonnen auf 50 Tonnen zu erhöhen. Die Erholung des Welthandels erhöhe die Leistungsbilanz der Schwellenländer, was deren Zentralbanken die Möglichkeit gebe, mehr Gold zu kaufen, schreibte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Dazu komme noch ein weiterer Faktor: Der höhere Ölpreis. Höhere Rohölpreise würden auch die Goldkäufe von Ölexporteuren erhöhen, einschließlich Kasachstan und Usbekistan, sage James Steel, Top-Edelmetallanalyst bei HSBC. Nach einer Umfrage des World Gold Councils würden 20% der Zentralbanken planen, im nächsten Jahr ihre Goldreserven aufzustocken.Zuletzt seien die Goldkäufe der Notenbanken auf den niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt gefallen. Allerdings habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Notenbanken nicht zwangsläufig ein gutes Timing besitzen würden, wenn es um die Käufe oder Verkäufe auf dem Goldmarkt gehe. Dennoch sei es natürlich für den physischen Goldmarkt erfreulich, wenn die Notenbanken als Käufer auftreten würden. Dennoch: Das Gros der Preisbildung finde nach wie vor über den Terminmarkt statt. Daher sei es kein guter Ratschlag, blind den Notenbanken zu folgen. Für Gold gehe es v.a. darum, den Bereich von 1.840 USD zu überwinden, um anschließend weiter nach oben zu blicken. (05.07.2021/ac/a/m)