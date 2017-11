So habe die New York Times gestern eine Analyse vorgelegt, der zufolge es für rund ein Drittel der Einkommensbezieher aus der Mittelschicht sofort zu einer steuerlichen Mehrbelastung kommen werde. Bis 2026 würde der Anteil derer, die verglichen mit heute mehr Steuern bezahlen müssten, sogar auf fast 50% klettern.



US-Präsident Trump mache heute auf der zweiten Station seiner Asienreise in Seoul halt. Hauptthema dürfte der Konflikt mit Nordkorea sein.



Um in diesem Jahr noch die EU-Defizitgrenze einhalten zu können, habe die französische Nationalversammlung gestern eine einmalige Sondersteuer für Großkonzerne beschlossen. Je nach Umsatz sollten diese 15% bzw. 30% mehr Steuern bezahlen. So sollten dem Staat rund EUR 5 Mrd. in die Kassen fließen. (07.11.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die republikanischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses arbeiten weiter fieberhaft an ihrer geplanten Steuerreform, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bis Thanksgiving am 23. November wollten die Republikaner einen Gesetzentwurf in beiden Kammern des Kongresses verabschieden. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden diesen Zeitplan für kaum umsetzbar halten. Zum einen würden die republikanischen Abgeordneten des Senats an einem eigenen Gesetzentwurf arbeiten, der sich explizit nicht an demjenigen des Repräsentantenhauses orientiere. Es werde also zwangsläufig teils wohl gravierende Unterschiede geben und damit größeren Abstimmungsbedarf. Zum zweiten wachse die Kritik an den bereits vorliegenden Plänen täglich.