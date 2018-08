Die Ereignisse des Jahres 2008 seien so gewaltig gewesen, dass einige ihrer Auswirkungen erst jetzt deutlich würden - und weit in die Zukunft reichen würden. In diesem Sommer habe es nur wenige Wochen ohne Schlagzeilen zu den großen Trends gegeben.



Ein Hauptthema sei gewesen, wie die Regierungen immer mehr Einfluss auf die Weltwirtschaft nehmen würden, sei es durch kontinuierliche Haushaltsdefizite, die Explosion der Notenbankbilanzen, den Aufstieg Chinas oder die massive Regulierung von Banken und Finanzmärkten nach der Krise. Erst in diesem Sommer seien die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan der FED gefolgt und hätten mitgeteilt, wie sie ihre extrem expansive Geldpolitik zumindest teilweise würden zurückführen wollen. Im Mai habe der US-Kongress erste Teile der Dodd-Frank-Regulierungen zur Förderung der Stabilität des Finanzmarktes in den USA zurückgenommen. Die Rücknahme habe einmal mehr gezeigt, dass Entwicklungen nur selten gradlinig seien und man es eher mit einem Auf und Ab zu tun habe.



Ebenso im Fokus habe der Wandel zu einer wirklich globalen, zugleich aber auch gespaltenen multipolaren Welt gestanden, zwar mit einer besseren Integration der Emerging Markets, aber auch mit zunehmendem Wirtschaftsnationalismus. Sowohl der Brexit als auch die Trump-Präsidentschaft hätten ihre Wurzeln wohl in der Finanzkrise. In diesem Sommer seien chinesische Onshore-Aktien in die internationalen Benchmarkindices aufgenommen worden, und es seien die ersten Schritte unternommen worden, dies auch für chinesische Onshore-Anleihen zu tun - und das zu Zeiten der ersten Scharmützel im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg.



Ein weiteres zentrales Thema sei auch die Restrukturierung der Finanzmärkte, dazu würden die Disintermediationstendenzen nach der Finanzkrise sowie die Bedeutung privater Märkte neben den klassischen Börsen gehören. Dies habe viel mit Regulierungen wie Dodd-Frank zu tun, aber auch mit technischem Fortschritt, einem weiteren wichtigen Trend. Die Experten würden glauben, dass er sowohl als gesellschaftliche Kraft als auch als Investmentthema immer wichtiger werde. In diesem Monat habe sich beides bestätigt: Apple sei das erste Unternehmen mit einem Börsenwert von einer Billion US-Dollar geworden. Und mit Elon Musk habe einer der größten Querdenker unter den Industrie- und Technologie-CEOs davon gesprochen, dass Tesla zum bislang größten Unternehmen werden könnte, das möglicherweise von der Börse genommen werde. Natürlich habe er für diese Ankündigung die sozialen Medien genutzt. (22.08.2018/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Demnächst wird sich die große Finanzkrise zum zehnten Mal jähren - was diesen Sommer zu einer besonders guten Zeit zum Nachdenken macht, um sich mit den Veränderungen von Märkten, Wirtschaft und Gesellschaft seit der Finanzkrise zu befassen, so Joseph V. Amato, Vorsitzender und CIO bei Neuberger Berman.Die Experten hätten die Gelegenheit genutzt sowohl zurückzublicken als auch nach vorn zu schauen und sich zu fragen, welche der heute relevanten Marktkräfte auch in zehn Jahren noch die Investmentwelt bestimmen würden.