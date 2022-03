Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

55,56 EUR -7,52% (01.03.2022, 10:48)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

55,20 EUR -7,35% (01.03.2022, 10:33)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (01.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Das voraussichtlich schwächere Wachstum des Online-Modehändlers im laufenden Jahr enttäusche am Dienstag die Anleger. In einem schwachen Marktumfeld werde die Zalando-Aktie ans DAX-Ende durchgereicht. Zur Stunde belaufe sich der Tagesverlust auf knapp 8%, womit der Wert wieder in Richtung Jahrestief falle.Das Zalando-Management stelle sich nach dem zuletzt starken Wachstum auf weniger Tempo ein und rechne 2022 insbesondere in den ersten sechs Monaten mit einem volatilen Marktumfeld. Umsatz und Bruttowarenvolumen dürften weniger deutlich steigen als 2021. Dabei seien mögliche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine noch nicht mitgerechnet."Der Aktionär" habe sich zuletzt mit einem Kauflimit bei 60 Euro auf die Lauer gelegt, welches vor der Zahlenvorlage ausgelöst worden sei. Die langfristigen Aussichten würden weiterhin optimistisch stimmen. Investierte Anleger sollten trotz des Kursrutsches die Nerven bewahren und den Stopp bei 44 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: