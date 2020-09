Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

77,38 EUR +0,99% (21.09.2020, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

77,46 EUR (18.09.2020)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (21.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ein Kauf.Europas größter Online-Modehändler habe einen neuen Plan, die Kunden noch enger an sich zu binden. Kunden in Deutschland und Spanien könnten ab Montag mit Kleidung, die ihnen nicht passe oder gefalle, Geld verdienen, indem sie sie an Zalando schicken würden. Der Service dürfte vor allem bei jungen Leuten gut angekommen.Zalando setze damit ebenfalls auf den Trend, der Recommerce genannt werde. Das Unternehmen kümmere sich um Preisfindung, Fotos, Lieferung und darum, dass das Geld beim Kunden gutgeschrieben werde und an Hilfsorganisationen gespendet werde. Das berichte das "Handelsblatt".Secondhand-Mode sei gerade bei den Generationen Y und Z ein großes Thema. Laut "Handelsblatt" beabsichtige nahezu jeder Zweite, mehr gebrauchte Mode zu kaufen. Bei Älteren sei das Interesse deutlich geringer.Die Zalando-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link