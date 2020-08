Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (12.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL).Die endgültigen Q2-Zahlen (u.a. Umsatz: +27% y/y auf 2,03 Mrd. Euro; bereinigtes EBIT: +108% y/y auf 211,9 Mio. Euro) hätten den Mitte Juli (15.07.) vorgelegten vorläufigen Zahlen entsprochen. Das erstmals präsentierte Nettoergebnis (+170% y/y auf 122,6 Mio. Euro) habe die Analystenprognose (112,7 Mio. Euro) geschlagen. Der Mitte Juli erhöhte Ausblick für 2020 (GMV: +20% bis +25% (H1/2020: +25%) y/y; Umsatz: +15% bis +20% (H1/2020: +20%) y/y; bereinigtes EBIT: 250 bis 300 (H1/2020: 113,3) Mio. Euro) sei bestätigt worden. Dabei visiere Zalando laut CFO Schröder das obere Ende der Guidance an, wenn es zu keiner zweiten Covid-19-Welle komme. Zudem habe er von einem sehr guten Start in das Q3 gesprochen. Der Modehändler wolle weiterhin in sein europäisches Logistiknetzwerk und die technologische Infrastruktur investieren.Lusebrink halte den Ausblick für komfortabel erreichbar. Seine EPS-Erwartungen (2020: 0,58 (alt: 0,51) Euro; 2021: unverändert 0,85) Euro hebe der Analyst teilweise an. Die Q2-Zahlen würden seines Erachtens erneut eindrucksvoll zeigen, dass das Geschäftsmodell und die Strategie von Zalando (Ausbau des margenstarken Plattformgeschäfts; Zalando als führende Anlaufstelle für Mode) weiterhin intakt seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: