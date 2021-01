Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

93,72 EUR -2,84% (19.01.2021, 15:40)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

93,68 EUR -1,37% (19.01.2021, 15:26)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (19.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Der Modehandel befürchte eine Zuspitzung der Situation durch eine Verlängerung des Lockdowns. Die Winterware stapele sich in den Läden, so Steffen Jost, Präsident des Handelsverbandes Textil (BTE). Jost warne: "Jeder Tag, an dem die Läden zusätzlich geschlossen bleiben, verschärft die Probleme massiv."Die Not vieler Textilhändler sei heute schon sehr groß, habe Jost betont. Die vom Staat angekündigten vereinfachten und verbesserten Hilfen, müssten deshalb spätestens im Februar fließen. Dann beginne die Lieferung der ersten Frühjahrs- und Sommer-Kollektionen und müsse bezahlt werden.Jost habe die Forderung nach einer Gleichbehandlung des Einzelhandels mit der Gastronomie bei den Corona-Hilfen bekräftigt. "Die jüngsten Signale für eine vereinfachte und verbesserte Hilfe klingen gut", so der BTE-Präsident. Bislang klaffe zwischen Ankündigungen und tatsächlichen Hilfen beim Textilhandel "ein riesenhaftes Loch".Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät bei der Zalando-Aktie Gewinne laufen zu lassen und das Stopp-Limit auf 80,00 Euro nachzuziehen. (Analyse vom 19.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link