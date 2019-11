Börsenplätze Zalando-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

40,39 EUR +2,64% (04.11.2019, 14:25)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

40,42 EUR +2,30% (04.11.2019, 14:39)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (04.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando: Mehr Kunden, mehr Umsatz - AktienanalyseVon Kaufzurückhaltung ist bei Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) bis dato wenig zu spüren, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Quartal erziele der Online-Modehändler zweistellige Zuwächse, und die umsatzstärksten Wochen des Jahres würden erst noch kommen.Über 1 Milliarde Mal sei im dritten Quartal 2019 die Website von Zalando besucht worden, davon seien 29,5 Mio. aktive Kunden gewesen, welche insgesamt 34,7 Mio. Bestellungen aufgegeben hätten. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Anstieg um 25,4%. Insgesamt habe der Berliner Onlinehändler Umsätze in Höhe von über 1,5 Mrd. Euro verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe Zalando somit um rund 320 Mio. Euro zulegen können. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich ebenfalls deutlich verbessert - aus einem Minus von 38,9 Mio. Euro im Vorjahr sei dieses Jahr ein Plus von 6,3 Mio. Euro geworden. Nichtsdestotrotz habe Zalando unter dem Strich einen Verlust von 13,6 Mio. Euro für die Periode verbuchen müssen, was aber ebenfalls weniger gewesen sei als im Vorjahreszeitraum (Q3 2018: -41,7 Mio. Euro).Während der Umsatz von Zalando in der DACH-Region im vergangenen Quartal "nur" um 22,9% zugelegt habe, hätten die anderen 14 Länder ein Wachstum von über 30% verzeichnet. Vor allem in Spanien, Tschechien und den skandinavischen Ländern habe der Umsatz überproportional zugenommen. Sehr zufrieden habe sich das Management auch zu der noch jungen Sparte Kosmetik geäußert. Laut Finanzchef David Schröder entwickle sich dieser Bereich seit seinem Start vor eineinhalb Jahren positiv und beherberge noch reichlich Potenzial. Zudem würden rund zwei Drittel der Beauty-Kunden auch Mode kaufen.Während Black Friday und Cyber Monday nur temporäre Auswirkungen auf das Ergebnis hätten, könnte die neue Nachhaltigkeitsstrategie dauerhaft das Geschäft beeinflussen. So verpflichte sich Zalando ab sofort für den eigenen Betrieb sowie alle Lieferungen und Retouren zur Klimaneutralität. Bereits in diesem Jahr sei an allen Unternehmensstandorten mehr als 90% der Stromversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt worden. Des Weiteren wolle Zalando bis 2023 die Verpackungen so weit optimieren, dass die Abfälle minimiert und die Materialien wiederverwendet würden. Kurzfristig kann das Umsetzen all der geplanten Maßnahmen Geld kosten, langfristig erhofft sich die Unternehmensführung allerdings einen Wettbewerbsvorteil, so die Analysten der DZ BANK. (Veröffentlicht am 01.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link