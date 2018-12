Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (20.12.2018/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AQR Capital Management hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Zalando SE spürbar aufgestockt:Die Leerverkäufer-Attacke des Hedgefonds AQR Capital Management auf die Aktien des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) hat an Dynamik gewonnen.Der in Greenwich, Connecticut, USA, beheimatete Hedgefonds-Riese AQR Capital Management, LLC hat am 18.12.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,50% auf 0,60% der Zalando-Aktien angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Zalando-Aktien:0,83% Caledonia (Private) Investments Pty Limited (01.03.2017)0,60% AQR Capital Management, LLC (18.12.2018)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Zalando SE: mindestens 2,64%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Zalando-Aktie: