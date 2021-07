Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

98,72 EUR -3,03% (15.07.2021, 15:41)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

99,20 EUR -2,65% (15.07.2021, 15:26)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (15.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Schwächephase bei Zalando. Die Aktie verliere am Donnerstag nachrichtenlos 2,2 Prozent auf 99,60 Euro. Fürchte der Markt jetzt plötzlich doch das Wiedererstarken des stationären Handels? Wohl kaum, denn der kämpfe nach wie vor mit den brutalen Folgen des Corona-Lockdowns. Nun wage der Handel viel, mit ungewissem Ausgang.Viele stationäre Modehändler hätten in diesem Jahr länger mit Preissenkungen gewartet, berichte das Branchenfachblatt Textilwirtschaft. Die Mehrheit der befragten Händler habe den Start der Rabattaktionen um vier Wochen nach hinten verschoben.48 Prozent der befragten Modehändler habe die Frühjahrs- und Sommerware bisher um höchstens 30 Prozent reduziert, habe das Blatt berichtet. Bei weiteren 14 Prozent liege der höchste Rabatt aktuell bei 40 Prozent.Gut möglich also, dass der stationäre Handel zu hoch pokere - und sich die Lage nach dem Sommer noch weiter verschärfe. Für Tausende Geschäfte sei es 5 vor 12 nach einem schlimmen ersten Halbjahr, in dem der Bekleidungseinzelhandel laut Branchenverband HDE rund ein Drittel weniger umgesetzt habe.Zalandos Siegeszug sei nicht zu bremsen. Dips wie am Donnerstag sind für Langfrist-Anleger klare Kaufchancen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2021)