Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (19.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Kaufinteresse kehrt zurück - AktienanalyseNach einer mehrmonatigen Abwärtsphase von Juli bis Oktober dieses Jahres hatten sich die Papiere des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) zunächst stabilisiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun kehre allmählich das Kaufinteresse zurück. Zuletzt seien die Anteilscheine sogar wieder einmal Tagessieger im DAX gewesen. Der Titel habe von der Furcht vor neuen Einschränkungen angesichts rasant steigender Corona-Zahlen profitiert. Die Überlegung dahinter sei recht einfach: Würden Geschäfte geschlossen bleiben, würden Verbraucher verstärkt im Internet kaufen.Interessant sei vor diesem Hintergrund auch der jüngste Insiderkauf durch Aufsichtsrat Nikolas Östberg. Der Vorstandschef von Delivery Hero habe 39.000 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 76,25 Euro erworben. Daraus errechnet sich ein Gesamtvolumen von gut 2,97 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2021)