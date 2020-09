Börsenplätze Zalando-Aktie:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (22.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ein einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Zeiten wieder erhöhter Corona-Sorgen würden die Anleger bei den vermeintlichen Gewinnern der Krise wieder zugreifen. Ganz oben auf der Kaufliste: die Aktien einiger Online-Händler. Zalando, Europas Nummer 1 in Sachen Modeversand, gewinne am Dienstag 1,6 Prozent auf 76,56 Euro und stehe unmittelbar vor einem neuen Rekordhoch.Zuletzt sei es ruhig geworden um Zalando. Die Aktie habe auf hohem Niveau konsolidiert. Doch die steigenden Neuinfektionszahlen hätten den Anlegern vor Augen geführt, wie sich der Alltag in den kommenden Monaten wieder verändern könnte: mehr Einschränkungen, mehr Stay-at-home, im schlimmsten Fall komme es in manchen Ländern zu neuen Lockdowns und somit zu Ladenschließungen.Doch auch ohne radikale Maßnahmen könnte vielen Menschen die Lust auf ausgiebige Shoppingtouren vergangenen sein. Um dem Virus aus dem Weg zu gehen, würden sie lieber das Angebot der Onlinehändler nutzen. So sei es bereits im Frühling gewesen, was die Geschäfte von Zalando und Co ordentlich befeuert habe. Indes stehe der stationäre Modehandel mit dem Rücken zur Wand."Der Aktionär" bleibe ebenfalls bullish für Zalando. Angesichts der Tatsache, dass der europäische Modemarkt aktuell 430 Milliarden Euro schwer sei, mute Zalandos Jahresumsatz von neun Milliarden Euro und der Börsenwert von 19 Milliarden noch sehr bescheiden an. Seit dem Tipp vom März notiere die Aktie mit 130 Prozent im Plus. Da geht noch mehr, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link