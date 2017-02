Börsenplätze Zalando-Aktie:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (https://corporate.zalando.de) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von über 1.500 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit vier zentralen Logistikzentren in Deutschland ermöglicht die effiziente Versorgung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch einen auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standort in Norditalien. Wir sind überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik unseren Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich mehr als 160 Millionen Besuche, von denen im dritten Quartal 2016 mehr als 65 Prozent von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 19,2 Millionen. (16.02.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktie: Umsatzmilliarde in Q4 geknackt - AktienanalyseDie Bedeutung des Online-Handels nimmt seit Jahren zu, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Inzwischen stehe Online für die Hälfte des Umsatzwachstums im deutschen Einzelhandel. 2017 erwarte der Handelsverband Deutschland einen Anstieg der Umsätze im Online-Handel gegenüber dem Vorjahr um 11% von 44,0 auf 48,8 Mrd. Euro. Von dieser Entwicklung sollte nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK auch der Online-Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) profitieren.Im vierten Quartal 2016, in das auch das wichtige Weihnachtsgeschäft falle, habe Zalando beim Umsatz erstmals in einem Quartal die Marke von einer Milliarde Euro geknackt. Nach vorläufigen Zahlen sei der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25% bis 26% auf 1.086 bis 1.094 Mio. Euro gestiegen (Q4/2015: 868,5 Mio. Euro). Im Gesamtjahr 2016 sei der Konzernumsatz auf 3.633 bis 3.642 Mio. Euro geklettert, was einem Plus von rund 23% gegenüber dem Vorjahreswert entspreche (2.958 Mio. Euro). Der gleichzeitige Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 202 bis 225 Mio. Euro - dies entspreche in etwa einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahr (2015: 107,5 Mio. Euro) - sowie die auf 5,6% bis 6,2% verbesserte EBIT-Marge (2015: 3,6%) seien ein Beleg dafür, dass es Zalando gelinge, profitabel zu wachsen. Und so solle es weitergehen.Mit Blick auf die Zukunft habe der Co-CEO von Zalando, Rubin Ritter, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bekräftigt, dass der Konzern beim Umsatz auch künftig zwischen 20% und 25% pro Jahr zulegen wolle. Ritter zufolge konzentriere sich der Vorstand auf eine Fortsetzung des Wachstums und investiere dafür weiterhin in die Verbesserung des Kundenerlebnisses in allen Märkten. So werde Zalando im Laufe dieses Jahres ein Logistikzentrum in Schweden eröffnen, um die Lieferzeiten auf ein bis zwei Tage (derzeit zwei bis fünf Tage) zu verkürzen und damit den Kundenservice in den nordeuropäischen Märkten zu verbessern.Ein mögliches Risiko stelle aus Sicht der Analysten ein nachlassendes Verbrauchervertrauen in die Entwicklung der Wirtschaft und der Einkommen dar. Würden diese Erwartungen sinken, könnte sich dies in einem ebenfalls niedrigeren Konsumverhalten niederschlagen. Ein weiterer Risikofaktor seien Retouren, da die Rücksendungen von Waren bei Zalando Kosten verursachen würden.Bei der Aktie der Zalando SE sahen die Analysten der DZ BANK kurz nach der Emission im Oktober 2014 ein Tief bei 17,01 Euro, dem eine Bodenbildung und daran anschließend eine längere Aufwärtsbewegung folgten. Der Ausbildung eines Hochs bei 36,63 Euro im Dezember 2015 sei eine Korrektur gefolgt, während der die Aktie bis Ende Juni 2016 auf 22,81 Euro zurückgefallen sei. Ausgehend von diesem Tief habe man einen weiteren Aufwärtsimpuls gesehen, der im Oktober 2016 auf ein Rekordhoch bei 41,12 Euro geführt habe. Anschließend habe die Zalando-Aktie erneut korrigiert, wobei sich der Bereich um 34,00 Euro als Unterstützung bewährt habe.Daraufhin habe die Kursnotierung wieder zugelegt und Mitte Januar ein Hoch bei 40,38 Euro erreicht. In Reaktion auf die Zahlen zum vierten Quartal sei die Kursnotierung gesunken, wobei die Unterstützung bei 34,00 Euro nicht unterschritten worden sei. Seit der Ausbildung eines Tiefs bei 34,92 Euro am 20. Januar 2017 sehe man bei der Zalando-Aktie wieder steigende Kursnotierungen. Das mittelfristige Chartbild sei nach Einschätzung der Analysten neutral zu werten. Während die Widerstände bei 41,12/40,38 Euro zunächst das Potenzial nach oben begrenzen würden, verlaufe im Bereich um 34,00 Euro eine wichtige Unterstützung. Ein neues bullisches Signal würde erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über 41,12 Euro einhergehen. Auf der anderen Seite verlaufe bei 36,00 Euro eine erste Unterstützung. Ein bärisches Signal wäre aber erst ein Rückfall unter 34,92/33,90 Euro. In diesem Fall wären weitere Abgaben in Richtung 29,00 Euro zu erwarten, so die Analysten der DZ BANK. (Ausgabe vom 13.02.2017)