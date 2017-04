Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

40,389 EUR +1,09% (27.04.2017, 16:30)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Die Zalando SE bietet ihren Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Rückversand. Das Sortiment reicht von weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit drei zentralen Logistikzentren in Deutschland ermöglicht die effiziente Versorgung aller Kunden in ganz Europa. Die Zalando SE ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik ihren Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 160 Millionen Besuche, von denen im zweiten Quartal 2016 rund 65 Prozent von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 18,8 Millionen. (27.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktie: 40-Euro-Marke als hartnäckiger Widerstand - AktienanalyseEs ist immer das Gleiche bei Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL): Vor Veröffentlichung der Quartalszahlen baut sich an der Börse eine große Erwartungshaltung auf, und der Aktienkurs steigt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch kaum seien die Zahlen raus, komme es zu Gewinnmitnahmen. So auch dieses Mal: Nachdem sich die Papiere des Onlinemodehändlers bis auf wenige Cent ihrem Allzeithoch bei 41,12 Euro angenähert hätten, sei es innerhalb weniger Stunden bis auf 37,38 Euro hinab gegangen.Der Umsatz sei im ersten Quartal nach vorläufigen Berechnungen um 22 bis 24 Prozent auf 971 bis 987 Mio. Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) dürfte sich auf zehn bis 30 Mio. Euro belaufen, nach 20,2 Mio. Euro im Vorjahr. Gerade beim Gewinn hätten sich Analysten mehr erhofft. Doch das erste Quartal gehöre in der Modebranche traditionell zu den schwächeren. Der Winterschlussverkauf drücke mit seinen Preisreduzierungen auf die Gewinne. Zudem hätten bei Zalando Investitionen und Marketingkosten belastet. Die Prognose habe der Konzern indes bestätigt. Demnach solle der Umsatz 2017 um 20 bis 25 Prozent zulegen. Die bereinigte operative Marge erwarte Zalando weiterhin bei fünf bis sechs Prozent.Börsenplätze Zalando-Aktie:Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:40,315 EUR +0,31% (27.04.2017, 16:15)