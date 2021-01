Börsenplätze Zai Lab-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zai Lab-Aktie:

146,00 EUR +7,35% (19.01.2021, 15:59)



NASDAQ-Aktienkurs Zai Lab-Aktie:

173,85 USD +1,73% (19.01.2021, 15:42)



ISIN Zai Lab-Aktie:

US98887Q1040



WKN Zai Lab-Aktie:

A2DX1V



Ticker-Symbol Zai Lab-Aktie:

1ZL



NASDAQ-Ticker-Symbol Zai Lab-Aktie:

ZLAB



Kurzprofil Zai Lab:



Zai Lab (ISIN: US98887Q1040, WKN: A2DX1V, Ticker-Symbol: 1ZL, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZLAB) ist eine chinesische Biotech-Gesellschaft. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Einlizenzierung von Wirkstoffen westlicher Pharma- und Biotech-Unternehmen für den chinesischen Markt, mit denen Zai Lab zahlreiche umfassende Partnerschaften unterhält. (19.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zai Lab-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Zai Lab-Aktie (ISIN: US98887Q1040, WKN: A2DX1V, Ticker-Symbol: 1ZL, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZLAB) unter die Lupe.Für weniger etablierte westliche Pharma- und Biotech-Unternehmen sei es nicht einfach, nachhaltig in Großchina Fuß zu fassen. Immer mehr dieser Gesellschaften würden sich daher einen starken asiatischen Partner suchen, der die notwendige Erfahrung für diese Märkte mitbringe. Eine mittlerweile bekannte Anlaufstelle sei der "Aktionär"-Tipp Zai Lab.Das chinesische Biotech-Unternehmen mit NASDAQ-Listing habe inzwischen zahlreiche Wirkstoffe von westlichen Vertretern einlizenziert. Zu den Partnern würden beispielsweise Argenx, Novocure, Incyte, Deciphera oder Turning Point Therapeutics zählen.Mit dem letztgenannten Biotech-Unternehmen habe Zai Lab vor Kurzem sogar die Zusammenarbeit erweitert. Die Chinesen hätten sich die exklusiven Entwicklungs- und Kommerzialisierungsrechte für TPX-0022 in Großchina gesichert. Turning Point Therapeutics erhalte dafür 25 Millionen Dollar via Vorauszahlung, zusätzliche 336 Millionen Dollar seien in Form von Meilensteinzahlungen sowie Tantiemen möglich.Investierte Anleger sollten erneut Gewinne vom Tisch nehmen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Rückschlagrisiko inzwischen sei enorm. Wer dennoch im asiatischen Biotech- und Pharma-Markt investieren wolle, sollte sich ein Produkt mit moderatem Hebel auf den China Biotech Index zulegen. In diesem sei Zai Lab die am höchsten gewichtete Position. (Analyse vom 19.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.