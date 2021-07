Nach den schwierigen letzten sechs bis acht Monaten deute vieles auf ein sukzessives Anziehen der gesamtwirtschaftlichen Aktivität in den Sommermonaten hin. Daran ändere auch der zweite Rückgang in Folge der ZEW Konjunkturerwartungen wenig. Dieser sei vor allem ein Ausdruck der sich deutlich aufhellenden Lageeinschätzung. Das Ergebnis der ZEW-Umfrage sei damit als positiv zu bezeichnen. Allerdings würden die Zahlen auch gewisse Warnsignale beinhalten: Die Zuversicht könnte im Falle nachlassender Wirksamkeit der Impfungen bei den Virus-Mutationen schnell wieder schwinden.



Auch andere Konjunkturindikatoren würden auf das wahrscheinliche Szenario eines Anziehens der Konjunktur im Sommerhalbjahr hinweisen: Der Arbeitsmarkt bleibe robust, die Einzelhandelsumsätze hätten nach einem deutlichen Rückgang im April nun im Mai wieder signifikant zulegen können. Dagegen würden sich Industrieproduktion und Auftragseingängen bestenfalls noch seitwärts bewegen, was erstens einem "fehlenden Nachholeffekt" und zweitens einigen Knappheiten bei Gütern und Arbeitskräften geschuldet sein dürfte. Hochfrequente Indikatoren würden eindeutig die Signale der Stimmungsindikatoren bestätigen, wonach derzeit aufgrund des Wegfalls der meisten Restriktionen mit einem kräftigen Rückpralleffekt nach oben zu rechnen sei. Für das zweite Quartal würden die Analysten entsprechend mit einem soliden BIP-Wachstum um 2,8% Q/Q rechnen, für das dritte Quartal um 2,5% Q/Q. Für 2021 würden sie von einem BIP-Wachstum von 3,8% aus gehen. Doch was komme ab Oktober auf uns zu? Eigentlich sollten die Impfungen dann ja auch gut gegen "Delta" schützen, aber bleibe diese Einschätzung bestehen?



Derzeit würden die Aktienindices nahe der Höchststände notieren. Da aber aufgrund der Gefahren von gefährlicheren Virusmutanten die Unsicherheit hoch bleibe, dürften die Notenbanken zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten, was die Rentenkurse stabilisiere und die Renditen drücke.



Die Stimmung der Finanzmarktexperten habe sich im Juli erfreulich entwickelt: Demnach seien zwar die ZEW-Konjunkturerwartungen den zweiten Monat in Folge leicht auf immer noch sehr hohe 63,3 Saldenpunkte gesunken, gleichzeitig habe sich die aktuelle Lage aber erheblich verbessert. Das Ergebnis der ZEW-Umfrage sei damit als positiv zu bezeichnen. Für das später im Monat zur Veröffentlichung anstehende ifo-Geschäftsklima ergebe sich damit eine positive Vorlage. Auch andere Indikatoren würden eindeutig die Signale der Stimmungsindikatoren bestätigen, wonach nun in den Sommermonaten aufgrund des Wegfalls der meisten Restriktionen mit einem kräftigen Rückpralleffekt nach oben zu rechnen sei. Entsprechend würden die Aktienindices nahe ihrer Höchststände notieren.



Da aufgrund der Gefahren von Virusmutanten die Unsicherheit aber hoch bleibe, dürften die Notenbanken zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten, was die Renditen nicht steigen lasse. Die Frage für den nächsten Winter bleibe, wie gut die Impfungen gegen Mutationen wirken würden. Sollte dies nur noch in einem deutlich geringen Umfang der Fall sein, wäre die Zuversicht wieder in Gefahr. (06.07.2021/ac/a/m)





