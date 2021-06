Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Finanzmarktexperten hat sich im Juni noch einmal deutlich verbessert, so die Analysten der Nord LB.



Die ZEW-Konjunkturerwartungen seien zwar leicht auf immer noch sehr hohe 79,8 Saldenpunkte gesunken, zugleich werde die aktuelle Lage aber erheblich besser beurteilt als noch im Vormonat. Das Bild eines kräftigen Aufholprozesses ab dem Frühjahr werde immer klarer. Auch andere hochfrequente Indikatoren würden derzeit auf ein sehr kräftiges BIP-Wachstum in Q2 hindeuten. An den Märkten herrsche so weiterhin Optimismus vor, auch weil zumindest kurzfristig nicht mit Gegenwind von der Geldpolitik gerechnet werde. Im EZB-Rat dürften sich am Donnerstag die Anhänger des aktuellen expansiven Kurses ein weiteres Mal durchsetzen. (08.06.2021/ac/a/m)



