Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute Vormittag hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) aktuelle Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage veröffentlicht, so die Analysten der NORD LB.



Die Stimmung der Finanzmarktexperten habe sich im April weiter eingetrübt. Während sich die Konjunkturerwartungen mit -41,0 Saldenpunkten etwa auf dem niedrigen Niveau des Vormonats hätten stabilisieren können, werde die aktuelle Lage erneut deutlich negativer beurteilt. Die Inflationserwartungen seien zwar gegenüber dem März zurückgegangen, eine Mehrheit rechne aber auf Sicht von sechs Monaten weiter mit steigenden Inflationsraten. Der Inflationsdruck auf den Vorstufen der Verbraucherpreisebene - wie z.B. im deutschen Großhandel - erreiche neue Rekordwerte, was zumindest kurzfristig keine Entspannung bei der Preisentwicklung verspreche. Die EZB werde zwar übermorgen kaum an der Zinsschraube drehen, sie müsse aber die Märkte auf die Notwendigkeit einer deutlich beschleunigten Normalisierung der Geldpolitik vorbereiten. Nettoanleihekäufe und Negativzinsen würden längst nicht mehr ins gesamtwirtschaftliche Umfeld passen und sollten zügig beendet werden. (12.04.2022/ac/a/m)





