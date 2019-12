Beschäftigung stärkt das Gemeinschaftsgefühl



Um Arbeitslose über das Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" in eine geförderte Stelle vermitteln zu können, mussten sich die Jobcenter in einem Konzeptwettbewerb um Fördergelder bewerben. Regionale Schwerpunkte der Inanspruchnahme bildeten dabei Gegenden mit schwachen Wirtschaftsbedingungen und einer hohen Zahl an Langzeitarbeitslosen. Die Programm-Teilnehmer/innen waren durchschnittlich 49 Jahre alt und 7,4 Jahre arbeitslos gemeldet. Sie arbeiteten über die Maßnahme durchschnittlich 28 Stunden in der Woche zum Mindestlohn. Etwa die Hälfte von ihnen litt unter gesundheitlichen Einschränkungen und etwa ein Viertel der Teilnehmer/innen lebte in Haushalten mit minderjährigen Kindern. Zwar wurde ein Teil des Hinzuverdienstes mit Ansprüchen auf staatliche Leistungen verrechnet, dennoch erhielten die Teilnehmer/innen durch die Arbeit im Programm ein Zusatzeinkommen von durchschnittlich 3.350 Euro im Jahr.



"Mit einem Arbeitsplatz ist jedoch nicht nur eine finanzielle Verbesserung verbunden. Eine Beschäftigung stärkt vielfach auch das Empfinden, Teil einer Gemeinschaft zu sein, und in dieser Gemeinschaft eine Aufgabe wahrnehmen zu können", erläutert PD Dr. Friedhelm Pfeiffer, kommissarischer Leiter des ZEW-Forschungsbereichs "Arbeitsmärkte und Personalmanagement" und Mitautor der Studie, den Programmerfolg.



Das Bundesprogramm hat die soziale Integration der Teilnehmenden zudem über programmbegleitende Maßnahmen der Jobcenter gestärkt, etwa über persönliche Beratungsangebote, Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen oder Aktivitäten mit anderen Teilnehmenden. "Von dem Programm haben nach unseren Ergebnissen insbesondere Menschen profitiert, die bereits über einen sehr langen Zeitraum auf staatliche Leistungen angewiesen waren und mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten", so Boris Ivanov, Wissenschaftler im ZEW-Forschungsbereich "Arbeitsmärkte und Personalmanagement" und ebenfalls Autor der Studie.



Wirksamkeit vergleichbarer Programme lässt sich steigern



Die ZEW-Studie zeigt schließlich, dass sich die positiven Programmwirkungen mit zunehmender Dauer der Beschäftigung abschwächten. Dies lag nicht etwa daran, dass die Teilnehmer/innen über die Zeit weniger stark von der Maßnahme profitiert hätten, sondern vielmehr daran, dass die Personen in der für die Studie gebildeten Kontrollgruppe aufholten. Ein zunehmender Anteil an Personen aus dieser Kontrollgruppe fand im Laufe der Programmdauer auch ohne Teilnahme einen Arbeitsplatz, und die Werte für Wohlbefinden und soziale Integration glichen sich denen der Programm-Teilnehmer/innen an. "Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Wirksamkeit vergleichbarer Beschäftigungsprogramme gesteigert werden kann, wenn es gelingt, die Teilnahme noch stärker als bisher auf diejenigen Langzeitarbeitslosen zu konzentrieren, die von sich aus kaum eine Beschäftigung finden können", so Friedhelm Pfeiffer.



Für die Untersuchung nutzten die ZEW-Wissenschaftler/innen Daten der Integrierten Erwerbsbiografien des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg mit individuellen Informationen zu sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, Arbeitslosigkeitszeiten, Jobsuche, Bezug von Sozialhilfe sowie zur Teilnahme an anderen staatlichen Arbeitsmarktprogrammen. Diese Angaben wurden mit administrativen Daten der Bundesagentur für Arbeit zur lokalen Arbeitsmarktsituation und einer telefonischen Befragung von Teilnehmenden und Kontrollpersonen kombiniert. (03.12.2019/ac/a/m)





