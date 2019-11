Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach den kräftigen Ausschlägen beim Index der ZEW-Konjunkturerwartungen (Di., 12.11., 11:00 Uhr) im Spätsommer deutete sich im Oktober eine Stabilisierung auf immer noch niedrigem Niveau an, so die Analysten von Postbank Research.



Für November würden die Analysten nun wiederum mit einer deutlich optimistischeren Einschätzung durch die befragten Finanzmarktanalysten rechnen. So seien die stark zunehmenden Hoffnungen auf eine Lösung oder zumindest einen Waffenstillstand im US-chinesischen Handelsstreit zuletzt sogar noch durch - wenn auch nicht eindeutige - Hinweise auf eine Rücknahme bereits erhobener Strafzölle flankiert worden. Auch im Brexit-Drama hätten sich die Aussichten auf einen glimpflichen Ausgang verbessert, was sich auch in den Entwicklungen an den Kapitalmärkten widergespiegelt habe. Die Analysten würden für November von einem deutlichen Anstieg des ZEW-Indexes von -22,8 auf -5,0 Punkte ausgehen. (11.11.2019/ac/a/m)



