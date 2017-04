Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den ersten Monaten des neuen Jahres haben die Sentimentdaten für Deutschland ein konstruktives Bild gezeichnet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das gelte auch für die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Werte. So hätten sich die befragten Finanzmarktexperten zuletzt primär mit der aktuellen Lage sehr zufrieden gezeigt.



Das dürfte mit Blick auf die stabile Entwicklung am Aktienmarkt und die jüngsten Daten zu den Auftragseingängen und der Industrieproduktion auch im April Bestand haben. Bei den Konjunkturerwartungen, deren Saldo noch unter dem langjährigen Durchschnitt weile, würden die Analysten im aktuellen Berichtsmonat mit einem Anstieg auf 17,0 Punkte rechnen. Abzuwarten bleibe aber, ob die harten Konjunkturdaten in den nächsten Wochen das optimistische Bild der Stimmungsindikatoren widerspiegeln könnten. (11.04.2017/ac/a/m)







