Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) charttechnisch unter die Lupe."Diesen Signalgeber sollten Sie kennen", hätten sie Ende Januar in Bezug auf die Yamana Gold-Aktie getitelt. Gemeint gewesen sei damals der Kreuzwiderstand aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 4,25 USD) und der oberen Begrenzung der seit August 2020 bestehenden Korrekturflagge (akt. bei 4,34 USD). Die angeführten Hürden habe der Titel mittlerweile übersprungen - eine positive Weichenstellung, aus der bereits Kapital geschlagen werde. Zusätzlicher Rückenwind komme von verschiedenen Indikatoren. Hervorheben möchten die Analysten das neue MACD-Kaufsignal sowie die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). Das Hoch vom Juni 2021 bei 5,44 USD definiere derzeit das nächste Etappenziel. Die abgeschlossene Flaggenkonsolidierung lasse langfristig sogar auf ein Wiedersehen mit dem Mehrjahreshoch vom Sommer 2020 bei 7,02 USD hoffen. Dank der jüngsten Kurssteigerungen gewinne auch das Szenario einer "großen Bodenbildung" seit 2014 mehr und mehr an Konturen. Abgeschlossen wäre die riesige untere Umkehr allerdings erst bei einem Spurt über das o. g. Hoch bei 7,02 USD. Den Stop-Loss für bestehende Engagements könnten Anleger indes auf das Niveau des Novemberhochs (4,63 USD) nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link TSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:6,25 CAD -3,85% (24.02.2022, 22:00)Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:4,441 EUR +1,81% (25.02.2022, 08:43)