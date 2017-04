Nasdaq-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:

Kurzprofil Yahoo! Corp.:



Die Yahoo! Corp. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103, Ticker-Symbol: YHO, Nasdaq-Symbol: YHOO) ist eines der weltgrößten Internet-Unternehmen.



Die Yahoo! Corp. ist Betreiber des Internetportals www.yahoo.com, mit über 700 Mio. Nutzern eines der größten Internetportale der Welt. Die Gründung der Yahoo! Corp. erfolgte 1994 durch David Filo und Jerry Yang.



Hauptsitz der Yahoo! Corp. ist Sunnyvale in Kalifornien, USA.

New York (www.aktiencheck.de) - Yahoo!-Aktienanalyse von Analyst Jason Helfstein von Oppenheimer:Jason Helfstein, Aktienanalyst vom Investmenthaus Oppenheimer, erwartet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien des Suchmaschinenbetreibers Yahoo! Inc. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103, Ticker-Symbol: YHO, Nasdaq-Symbol: YHOO) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Die Analysten von Oppenheimer sprechen davon, dass Yahoo! Inc. mit dem Unternehmensverkauf planmäßig vorankomme.Auf Grund der Kurssteigerungen bei der Alibaba-Aktie erhöht Analyst Jason Helfstein das Kursziel für die Yahoo!-Aktie von 52,00 auf 57,00 USD.In ihrer Yahoo!-Aktienanalyse stufen die Analysten von Oppenheimer den Titel weiterhin mit "outperform" ein.Stuttgart-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:44,45 Euro +0,29% (21.04.2017, 15:31)Tradegate-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:44,54 Euro +0,13% (21.04.2017, 13:14)