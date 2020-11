NYSE-Aktienkurs Xpeng-Aktie:

72,17 USD +33,92% (23.11.2020, 22:00)



ISIN Xpeng-Aktie:

US98422D1054



WKN Xpeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Ticker-Symbol Xpeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil Xpeng Inc.:



Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (24.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xpeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektroautobauers Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Xpeng-Aktie sei um 34% angestiegen. Der Aktienprofi würde den Titel aber nicht so gerne haben. Insgesamt seien in den vergangenen Tagen 100 Mrd. USD an Marktkapitalisierung in diesem Bereich aufgebaut worden. Das müsse irgendwann gerechtfertigt werden. Es würden jedoch nicht alle Unternehmen überleben. Anleger sollen also die Übertreibung bei der Xpeng-Aktie mitnehmen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Xpeng-Aktie: