Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

20,40 HKD -1,69% (05.11.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (05.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xioami-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie komme noch immer nicht aus dem Knick. Zuletzt sei der chinesische Technik-Hersteller beim Verkauf von Smartphones wieder auf den dritten Platz hinter Apple abgerutscht. Auch in China gebe es mit Oppo und Vivo starke, aufstrebende Konkurrenten. Doch Xiaomi gehe in die Offensive, um seine Marktanteile zu verteidigen.In den kommenden drei Jahren wolle Xiaomi 20.0000 weitere Geschäfte in China eröffnen. Das berichte das staatliche China Securities Journal. Insgesamt hätte Xiaomi dann 30.000 klassische Offline-Verkaufsstellen vor Ort. Xiaomi wolle so auch in weniger entwickelten Gegenden Chinas punkten.Xiaomi sei auch auf den internationalen Erfolg angewiesen - letztendlich werde darüber das Preis-Leistungs-Verhältnis entscheiden. Eine Entspannung im Verhältnis zwischen China und den USA könnte auch nicht schaden. "Der Aktionär" bleibe optimistisch für die mittelfristige Entwicklung des Unternehmens gestimmt. Aus Momentum-Sicht sollten Anleger jedoch erst mal abwarten, ob sich der Kurs fange, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,286 EUR -0,82% (05.11.2021, 20:56)