Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (19.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Unter den China-Aktien mit Tech- und Internet-Bezug halte sich der Kurs von Xiaomi relativ stark. Ganz entziehen könne sich Xiaomi dem politisch-regulatorischen Druck aber nicht. Eine prominente Persönlichkeit des chinesischen Technologieherstellers habe nun Aktien des Unternehmens im Wert von 2,2 Mrd. USD gespendet.Der Mann hinter diesem Schritt: Xiaomi-Gründer Lei Jun. Er habe die Aktienpakete an zwei Stiftungen übergeben. Vor ihm habe es bereits im Umfeld von Meituan und ByteDance ähnliche Aktionen gegeben. Es handele sich wohl um eine Geste der Demut, nachdem die chinesische Führung auf verstärkte Regulierung setze und wachsende Ungleichheit in der chinesischen Gesellschaft kritisiert habe.Xiaomi sei bislang von den Behörden relativ unbehelligt geblieben. Damit das auch so bleibe, sei die Milliarden-Spende ein kluger Schritt. Kein großes China-Tech-Unternehmen könne es sich erlauben, aus der Reihe zu tanzen. Das gelte auch für die öffentliche Wahrnehmung der Gründer- und Führungsebene. Und keine Angst: Lei Jun bleibe immer noch ein Aktienbestand in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,9955 EUR -1,14% (19.07.2021, 18:31)