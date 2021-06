Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (08.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Es sei einer der ersten Schritte im Rahmen von Xiaomis 10-Milliarden-Dollar-Offensive im Elektroautobereich: Bei einer Finanzierungsrunde habe sich der chinesische Technikhersteller diesen Monat an einem spannenden Unternehmen beteiligt, das auch in Deutschland aktiv sei. Der Kurs der Xiaomi-Aktie halte sich unterdessen wacker.Insgesamt 190 Mio. Dollar hätten Investoren während der jüngsten Finanzierungsrunde in Zongmu Technology Shanghai gepumpt, angeführt vom Hubei Xiaomi Changjiang Industrial Investment Fund. Der Fonds von Xiaomi beteilige sich damit maßgeblich an einem Unternehmen für autonomes Fahren.Mit dabei seien außerdem u.a. die namhafte Fosun Capital Group und der Investmentarm des Halbleiterherstellers Qualcomm. Ein IPO in Schanghai solle angedacht sein.Die Investition passe zu Xiaomis Ambitionen im Elektroauto-Bereich. Interessantes Detail: das Büro in Stuttgart. Schließlich hänge Zongmus Geschäftspartner Geely wiederum eng mit Daimler zusammen, das seinen Hauptsitz in Baden-Württembergs Hauptstadt habe. Die Investition sei für Xiaomi aber vor allem ein Baustein auf dem Weg zum eigenen Elektroauto.Die Xiaomi-Aktie konsolidiert dieser Tage etwas, glänzt aber im Vergleich zu vielen anderen China-Aktien mit Tech- und Internetbezug durch relative Stärke, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link