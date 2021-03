Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,7905 EUR -3,66% (23.03.2021, 12:52)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

25,65 HKD -4,11% (22.03.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (23.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei schnell gegangen: Nachdem ein Richter ein US-Investitionsverbot in Xiaomi-Aktien ausgesetzt habe, hätten sich zwei große Index-Anbieter dazu entschieden, die Anteile des chinesischen Technikherstellers wieder aufzunehmen. Trotzdem bleibe die Lage rund um Xiaomi aus Anleger-Perspektive immer noch etwas angespannt.S&P Dow Jones Indices habe angekündigt, dass Xiaomi nach dem Urteil in den USA wieder in die Indices des Unternehmens aufgenommen werden könne. Das werde allerdings frühestens bei der nächsten planmäßigen Neugewichtung stattfinden.Im Bereich S&P-Global-BMI- und Dow-Jones-Global-Indices sei der nächste Termin für eine Neugewichtung der 21. Juni. Bei S&P-Fixed-Income-Indices sei der 1. April der Stichtag. Die Aktien seien erst am 15. März aus mehreren Indices geflogen.Beim FTSE Russell sei Xiaomi am 12. März aus den Indices geflogen. Eine Neuaufnahme könnte am 21. Juni folgen.Die Xiaomi-Aktie sei nach dem Urteil zunächst deutlich gestiegen und konsolidiere nun erwartungsgemäß. Auffällig: Beim Anstieg habe es im Hongkong-Handel mehrere Kurslücken nach oben gegeben, wobei im Tagesverlauf jeweils das Verkaufsinteresse dominiert habe. Mit anderen Worten: Von Euphorie sei bei Xiaomi noch nichts zu sehen. Das sei aus Sicht langfristig orientierter Anleger aber durchaus gesund. Morgen lege Xiaomi seine Zahlen vor. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link