Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (13.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Lange habe sich der Kurs der Xiaomi-Aktie an einem Widerstandsbereich abgemüht. Dann sei der Ausbruch gelungen. Ende der Korrektur? Von wegen. Von Juni bis Anfang Juli seien die Gewinne wieder komplett abgegeben worden.Fakt sei: Bevor es richtig bullish habe werden können, hätten Anleger den Rückwärtsgang eingelegt. Der vom AKTIONÄR mehrfach skizierte alte Widerstandsbereich (27 bis 27,45 Hongkong-Dollar - etwa 2,87 bis 2,93 Euro) habe kurzzeitig als Unterstützung fungiert. Dann sei der Kurs noch weiter durchgesackt.Xiaomi stecke damit trotz der Zugewinne der vergangenen Handelstage wieder in der alten Zone fest. Ein Ende der Korrektur sei erst mal in weite Ferne gerückt.Die charttechnische Entwicklung sei ein klarer Rückschlag. Im Vergleich zu anderen China-Werten sehe Xiaomi trotzdem nach wie vor besser aus. Die Xiaomi-Aktie ist auch deswegen eine der wenigen laufenden China-Empfehlungen beim AKTIONÄR, so der Experte Lars Friedrich. (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link