Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,5085 EUR +2,30% (09.09.2020, 13:01)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

22,10 HKD -1,34% (09.09.2020)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (09.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Anbieters Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Bereits im zweiten Quartal habe Xiaomi mit starken Zahlen und einem Gewinnplus von 133% überrascht. Und vieles deute daraufhin, dass sich der Höhenflug des chinesischen Smartphone-Herstellers im dritten Quartal nahtlos fortsetze. Europas große Preissuchmaschine Idealo.de habe nun für den "Aktionär" eine Auswertung vorgenommen. Dieser zufolge bleibe in den wichtigen mitteleuropäischen Märkten das Xiaomi-Momentum hoch. Während z.B. im Mai rund 30% mehr Xiaomi-Smartphones nachgefragt worden seien, sei das Wachstum im Monat August gegenüber dem Vorjahr sogar auf knapp 60% gestiegen.Und Xiaomi lasse nicht locker und lege nun mit einem Budget-Smartphone seiner Marke Poco nach. Das Fachportal Giga habe das Gerät schon in den Händen gehalten und schreibe: "Xiaomi hat eine Bombe platzen lassen. Das chinesische Unternehmen hat mit dem Poco X3 ein Android-Smartphone vorgestellt, das ein fast schon unverschämt gutes Preis-Leistung-Verhältnis bietet. Die gesamte Handy-Branche muss sich nach der Vorstellung warm anziehen." Das Poco X3 sei mit einem Preis von rund 200 Euro und voller Chip-Power ein echter Preis-Leistungs-Knaller. Ab Marktstart im September gebe es dafür eine 64-MP-Kamera mit Sony-Sensor inside, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2020)Börsenplätze Xiaomi-Aktie: