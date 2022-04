Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (25.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Chinesische Indices seien zum Auftakt der neuen Handelswoche deutlich abgesackt. Der CSI 300, der die Kursentwicklung von Festland-China-Unternehmen abbilde, habe - nah am Tagestief - rund fünf Prozent im Minus geschlossen. Alibaba und Xiaomi hätten sich bislang auch im europäischen Handel und an den US-Börsen nicht erholen können.Grund für diese Entwicklung sei - neben den schwachen Vorgaben aus den USA vom Freitag - vor allem, dass inzwischen nach Shanghai auch in Peking einige Coronafälle entdeckt worden seien. Daher würden weitere Lockdowns befürchtet. Diese würden in China immer noch äußerst streng umgesetzt und in den betroffenen Gebieten das öffentliche Leben praktisch zum Erliegen bringen. Zuletzt habe es deswegen zumindest zaghaften Protest im Land gegeben.Da es oft auch zu Produktionsstopps in Fabriken komme, werde eine weitere Schwächung der heimischen Wirtschaft befürchtet. Die Geschäfte von Alibaba und Xiaomi würden besonders vom Konsum im Inland abhängen. Bei Xiaomi komme die Lieferkettenproblematik hinzu.Der Kurs von JD.com halte sich dagegen heute relativ stabil, nachdem unter anderem die UBS die Aktie zum Kauf empfohlen habe (Kursziel: 90 Dollar).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.