Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (08.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Der chinesische Tech-Gigant werde rund 1,2 Mrd. USD über eine Anleiheemission aufnehmen. Die Vermutung liege nahe, dass das Geld für die Ausweitung ihrer Geschäftsbereiche herangezogen werde. Im schwachen Gesamtmarkt notiere die Xiaomi.Aktie allerdings leicht im Minus.Xiaomi werde Anleihen im Wert von 800 Mio. USD ausgeben, die im Jahr 2031 fällig würden und einen Kupon von 2,8% haben. Der Erlös werde für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwendet, heiße es in einem Zulassungsantrag. Darüber hinaus würden grüne Anleihen im Wert von 400 Mio. USD mit einem Kupon von 4,1% ausgeben.Der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt habe seine globale Expansion fortgesetzt und versuche, in neue Branchen wie Elektromobilität vorzudringen. Im März habe Xiaomi bekanntgegeben, dass es seine eigene Elektroautoproduktion starten wolle und in den kommenden zehn Jahren 10 Mrd. USD investieren möchte. Das frische Geld könnte in dieses Vorhaben fließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: