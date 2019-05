Tradegate-Aktienkurs XING-Aktie:

Kurzprofil XING SE:



Die XING SE (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) ist das führende soziale Netzwerk für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum. In einem Umfeld von Fachkräftemangel, Digitalisierung und Wertewandel unterstützt XING seine mehr als 15 Millionen Mitglieder dabei, Arbeiten und Leben möglichst harmonisch miteinander zu vereinen. So können die Mitglieder auf dem XING Stellenmarkt den Job suchen, der ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, mit den News-Angeboten von XING auf dem Laufenden bleiben und mitdiskutieren oder sich auf der multimedialen Plattform nwx.xing.com über die Veränderungen und Trends der neuen Arbeitswelt informieren. Anfang 2013 stärkte XING mit dem Kauf von kununu, der marktführenden Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum, seine Position als Marktführer im Bereich Social Recruiting.



2003 gegründet, ist XING seit 2006 börsennotiert und seit September 2011 im TecDAX gelistet. Die Mitglieder tauschen sich auf XING in knapp 90.000 Gruppen aus oder vernetzen sich persönlich auf einem der mehr als 130.000 beruflich relevanten Events pro Jahr. XING ist an den Standorten Hamburg, München, Barcelona, Wien, Porto, Valencia und Zürich vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.xing.com. (10.05.2019/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - XING-Aktienanalyse von Analysten Sarah Simon und Robert Berg von der Privatbank Berenberg:Sarah Simon und Robert Berg, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Karrierenetzwerks XING AG (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF), erhöhen aber das Kursziel von 290 auf 300 Euro.Auch wenn das Hamburger Unternehmen extrem gut positioniert sei, um von den strukturellen Veränderungen in der Personalsuche-Branche zu profitieren, schwäche sich das Wachstum ab, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem erscheine der jüngste Zukauf teuer und damit rücke XING auch von seiner Kernkompetenz ab. Die Bewertung der XING-Aktie sei mittlerweile ausgereizt.Sarah Simon und Robert Berg, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die XING-Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 290 auf 300 Euro angehoben. (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs XING-Aktie:353,50 EUR -2,88% (10.05.2019, 12:08)