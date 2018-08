Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (10.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Die Aktienanalysten von der Montega AG hätten letzten Freitag in Hamburg eine Roadshow mit der W&W AG durchgeführt und würden ihre Erkenntnisse aus den Investorengesprächen nachfolgend zusammenfassen.Die am 13. August 2018 erscheinenden H1-Zahlen würden erstmals im Zeichen des neu geregelten IFRS 9 (Bewertung von Finanzinstrumenten) veröffentlicht. Dieser enthalte Änderungen in der Folgebewertung von Finanzinstrumenten, die sich vor allem auf Wertänderungen und Wechsel zwischen den möglichen Bewertungskategorien beziehen würden. Da W&W schon immer einen Großteil der Finanzanlagen zum Fair Value angesetzt habe und dies auch unter der Neuregelung fortführen dürfte, würden die Analysten ergebnisseitig keine großen Einflüsse erwarten.Allerdings habe W&W in 2017 angekündigt, bestimmte Papiere, die bislang zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden seien, künftig erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value Through Other Comprehensive Income) zu bilanzieren. Durch entsprechende Bewertungsreserven der Finanzanlagen dürfte es hierbei mit Erstanwendung des Standards und Aufwertung der Finanzanlagen in 2018 zu einer Erhöhung des Eigenkapitals um ca. 400 Mio. Euro kommen. Änderungen gebe es auch in der Ermittlung von Wertminderungen, wo künftig nicht mehr der eingetretene Verlust (incurred loss), sondern der vom Unternehmen erwartete Verlust (expected loss) entscheidend sei, was den Erwartungen in Versicherungsabschlüssen mehr Gewicht gebe.Bei der Digitalausrichtung komme der Konzern weiterhin gut voran. So dürfte beispielsweise die neue Marke Adam Riese, bei der kürzlich die Ausweitung des Produktportfolios auf Rechtsschutz- und Betriebshaftpflichtversicherungen bekannt gegeben worden sei, über Plan liegen. Auch in Bezug auf die Investitionsstrategie mit dem kommunizierten Gesamtvolumen in Höhe von 820 Mio. Euro sehe sich das Unternehmen auf Kurs. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden inzwischen mit deutlich zügigeren Paybacks rechnen. So dürfte sich z.B. die digitale Vertriebsausstattung deutlich schneller auszahlen, da Arbeitsprozesse effizienter würden und sich der Verwaltungsaufwand reduziere. Unser Eindruck, dass der Markt das Investitionsprogramm hinsichtlich seiner Höhe und Auswirkung fehlinterpretiert hatte, hat sich auf der Roadshow damit bekräftigt, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Die Analysten würden die Investitionen weiter positiv und als grundsätzlich notwendig beurteilen. So sollten z.B. mit dem Bau der neuen Konzernzentrale (Campus-Komplex) dort mittelfristig die Kosten pro Arbeitsplatz um 25% sinken.Im Neugeschäft rechne man insbesondere in der Baufinanzierung und Sachversicherung mit positiven Ergebnissen und weiteren Steigerungen zum Halbjahr. Auf Ebene der Personenversicherung erwarte man ebenfalls gute Ergebnisse. Mit der Prognoseanhebung würden die Analysten dieser erwarteten Entwicklung sowie ersten Erfolgen aus den Investitionen und der Digitalisierung Rechnung tragen. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden ihre positive Einschätzung von W&W nach der Roadshow grundsätzlich bestätigt sehen.Nach der leichten Erhöhung seiner Prognosen bekräftigt Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, sein aktuelles Rating "kaufen" mit einem neuen Kursziel von 23,50 Euro nach zuvor 23,00 Euro für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie. (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link