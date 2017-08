XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (14.08.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der Montega AG:Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).W&W habe am letzten Freitag den Bericht für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Der Konzernüberschuss sei in Q2 um ca. 46% auf 85,5 Mio. Euro gestiegen (MONe: 71,0 Mio. Euro) und habe damit die Analystenerwartung deutlich übertroffen, obwohl sich bereits nach der qualitativen Anhebung der Guidance Ende Juni ein gutes Q2 abgezeichnet habe. Wesentliche Treiber der Entwicklung seien ein sehr günstiger Schadensverlauf in der Sachversicherung (Brutto-Combined Ratio H1: 86,2%, Vj.: 90,0%) und positive Auswirkungen des bis zur Jahresmitte zu beobachtenden Aktienmarktanstiegs auf das Finanzergebnis gewesen.Im Neugeschäft habe das Baufinanzierungsvolumen deutlich ausgeweitet werden können, die Sachversicherung habe die Beitragseinnahmen oberhalb des Marktwachstums gesteigert. In den Geschäftsfeldern Bausparkasse und Personenversicherung sei die Entwicklung vom Niedrigzinsumfeld belastet gewesen. Allerdings sei der Rückgang im Bauspargeschäft gegenüber einer sehr hohen Vorjahresbasis zu betrachten und das niedrigere Volumen bei den Neubeiträgen in der Lebensversicherung ausschließlich auf den Verzicht der wenig attraktiven Einmalbeiträge zurückzuführen.Durch verschiedene strategische Maßnahmen sollten das künftige Wachstum unterstützt und die Strukturen weiter verschlankt werden: Derzeit realisiere das Unternehmen den Aufbau einer Digitalmarke für das Versicherungsgeschäft, deren Marktstart, ebenso wie weitere Digitalangebote (Finanzguide-App, Baufinanzierungsplattform), für den Herbst avisiert sei. Im Segment BausparBank dürfte in den kommenden Wochen eine Entscheidung hinsichtlich der strategischen Optionen (Verkauf, Kooperation) für die Pfandbriefbank fallen. Nachdem der Transfer des Pfandbriefgeschäfts auf die Bausparkasse abgeschlossen sei, sei hier der Abbau von Doppelstrukturen vollzogen und signifikantes Eigenkapital freigesetzt worden.W&W habe in Q2 sowie im gesamten ersten Halbjahr ein sehr gutes Ergebnis verzeichnet.Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 25 Euro. (Analyse vom 14.08.2017)Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie: