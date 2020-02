Börsenplätze Wolftank-Adisa Holding-Aktie:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6 WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wien: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (25.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6 WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wien: WOLF) weiterhin zu kaufen.Nach der Anhebung der Jahresziele am Ende des dritten Quartals 2019 habe Wolftank-Adisa in den vergangenen Wochen weitere positive Neuigkeiten vermeldet. Diese würden sichtbare Fortschritte bei den fortwährenden Internationalisierungsplänen offenbaren und die positive Sicht des Analysten bezüglich des Wachstumspotenzials des Unternehmen bekräftigen.Geschäftsausweitung in UK durch umfangreiche Kooperationsvereinbarung: Kurz vor dem Jahreswechsel habe Wolftank-Adisa den Beginn einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit der Eurotank Service Group vermelden können, die als einer der führenden Dienstleister im Bereich Tankanlagen im Vereinigten Königreich und Irland agiere. Der Rahmenvertrag beinhalte dabei im Wesentlichen die Unterstützung bei der Reinigung und Wartung von industriellen Großtanks unter Anwendung der Technologie und der Spezialharze von Wolftank-Adisa. Da Wolftank-Adisa selbst über keinen eigenen lokalen Vertrieb im Vereinigten Königreich verfüge, erachte Gröning die Kooperation mit Eurotank als wesentlichen Schritt für den Zugang zu bedeutenden Mineralölgesellschaften und Betreibern von Tankstellenparks vor Ort. Gemäß Vorstand hätten erste Großaufträge bereits gewonnen werden können, sodass der Umsatzanteil in UK (bisher unter 1%) ab dem laufenden Geschäftsjahr spürbar zunehmen dürfte.Erfolgreicher Markteintritt in Südamerika: Auch in Südamerika habe Wolftank-Adisa mit der Gründung der Wolftank LATAM Latinoamérica in Sao Paulo (Brasilien) den avisierten Markteintritt erfolgreich umgesetzt. So solle die eigene Tochtergesellschaft zukünftig das komplette Leistungsportfolio des Konzerns an Akteure der chemischen und petrochemischen Industrie in ganz Südamerika vermarkten und dabei sowohl über- als auch unterirdische Tankanlagen adressieren. Mit dem Großauftrag von ENI für die Instandsetzung eines Tank-Terminals und die Sanierung einer Offshore-Plattform in Mexiko zusammen mit der lokal tätigen Saipem S.p.A. habe der Vorstand auch hier bereits einen ersten Erfolg verkünden können, nachdem zuvor lediglich Pilotprojekte (v.a. in Kolumbien) durchgeführt worden seien.Umsetzung von Projekten in China derzeit nicht in Gefahr: Im wichtigen Absatzmarkt China (ca. 20% Umsatzanteil) habe Wolftank-Adisa angesichts der Coronavirus-Verbreitung zwar den bereits im Januar begonnenen Betriebsurlaub (Neujahrsfest in China) bis zum 10. Februar verlängern sowie Verzögerungen bei der Verarbeitung von Bestelleingängen und Auslieferungen hinnehmen müssen. Gemäß Management seien auf Jahressicht bisher jedoch keine negativen Auswirkungen auf das lokale Geschäft zu erwarten, zumal bereits vorbereitete Kapazitätsausweitungen potenzielle Einbußen im Fall von Verzögerungen über das erste Quartal hinaus im restlichen Jahresverlauf vollständig kompensieren könnten.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 42,00 Euro. (Analyse vom 25.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link