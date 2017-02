Diese Erholung der weltweiten Konjunktur bilde den Hintergrund für die Entwicklung im Jahr 2017, die allerdings wesentlich von politischen Fragen abhängen werde. Der Trend zu staatlichen Konjunkturprogrammen in den Industrieländern könnte die globale Nachfrage ankurbeln. In den USA würden die Auswirkungen dieser Maßnahmen größtenteils erst 2018 zu spüren sein. Die Experten würden erwarten, dass die Geldpolitik in der Eurozone und in Japan expansiv bleiben werde.



Die wesentlichen Makrorisiken für 2017 würden die chinesische Wirtschaft, die politischen Ergebnisse unter der neuen US-Regierung, den Zustand der globalen Finanzmärkte und die europäische Politik betreffen. Die Experten seien weiterhin besorgt mit Blick auf die Kapitalabwanderung aus China, die Abwertung der Währung und die Risiken für die Finanzstabilität. Die Regierung in China habe im vergangenen Jahr dem Wachstum die oberste Priorität eingeräumt und darüber Reformen vernachlässigt. Eine stärkere Priorisierung von Reformen, verbunden mit einer reduzierten Kreditschöpfung, könnte die Märkte unvorbereitet treffen.



In den USA habe sich das Spektrum der potenziellen wirtschaftlichen Entwicklungen unter der neuen Regierung weit aufgefächert. Ein Konjunkturprogramm, dessen Umfang über die Erwartungen des Marktes hinausgehe, stelle ein positives Potenzial für das Wachstum in den USA und damit auch weltweit dar. Da jedoch in den USA bereits fast Vollbeschäftigung herrsche, könnte ein solches Konjunkturprogramm auch die Inflation anheizen und damit zu einer Straffung der US-Notenbankpolitik führen - früher als von den Märkten eingepreist.



Wenn die Inflation stärker anziehe als erwartet, könnten die Zinsen und möglicherweise auch der US-Dollar steigen. Dadurch würden sich die Bedingungen auf den Finanzmärkten weltweit verschärfen, was wiederum die globale Konjunktur, insbesondere aber die Schwellenländer, die auf Kreditaufnahmen im Ausland angewiesen seien, belasten würde.



Der zunehmende Populismus und die Ressentiments gegen internationale Handelsbeziehungen würden ein signifikantes wirtschaftliches Risiko darstellen, weil sie drohen würden, die globalen Lieferketten zu stören und die Inflation

anzuheizen. Momentan würden die Experten davon ausgehen, dass Präsident Trump trotz seiner protektionistischen Rhetorik keinen weltweiten Handelskrieg anzetteln werde.



Und schließlich würden die Märkte auf die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland schauen, die nach dem Brexit allesamt als Nagelproben für die europäische Integration gelten würden.



Die Experten würden das Risiko einer Rezession in den USA momentan als gering ansehen - wesentlich geringer als Anfang 2016. Als wichtigste Stützen für die Wirtschaft würden der Immobilienmarkt, die Baubranche außerhalb des Ölsektors sowie die Ausgaben der öffentlichen Hand fungieren. Die Kreditqualität der Unternehmen außerhalb der Finanzbranche verschlechtere sich weiterhin, doch die Erholung bei den Gewinnen sowie die Aussichten auf Konjunkturprogramme, Steuersenkungen und Deregulierung könnten die Wirtschaft unterstützen und den Zyklus verlängern.



Auf Basis ihrer Einschätzung, dass die US-Notenbank 2017 die Zinsen zweimal erhöhen werde (im Juni und Dezember), würden die Experten bei den Laufzeiten von US-Staatsanleihen auf eine neutrale Allokation setzen. Bezüglich des USD seien sie angesichts einer lockereren Fiskal- und einer strafferen Geldpolitik moderat optimistisch. Das heiße, sie würden Raum für eine weitere Aufwertung sehen. Aktien dürften sich 2017 weiterhin positiv entwickeln. Die Experten würden US-Aktien gegenüber den meisten globalen Märkten bevorzugen, weil sich die Gewinnentwicklung in den USA klarer abzeichne.



Die Weltwirtschaft scheint sich Anfang 2017 auf einem guten Weg zu befinden, so Philippe Waechter, Chief Economist bei Natixis Asset Management. Doch die Rahmenbedingungen seien heute völlig andere als noch vor der weltweiten Finanzkrise 2007/2008. Das Trendwachstum sei schwächer als zuvor, und die Inflationsraten würden niedrig bleiben. Daher würden ihrer Einschätzung nach die Zinsen in den Industrieländern niedrig und die geldpolitischen Maßnahmen praktisch das gesamte Jahr über expansiv bleiben, selbst in den USA.



In den vergangenen Jahren habe die Weltwirtschaft von einer stabilen Fiskalpolitik in den westlichen Ländern, sehr expansiver Geldpolitik und niedrigen Ölpreisen profitiert. Gleichzeitig habe sich durch das verringerte Wachstum und die neue binnenwirtschaftsorientierte Wachstumsstrategie in China der Druck auf die westlichen Länder verringert. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen habe die Privatwirtschaft in Europa und den USA ihr Verhalten situationsgerecht anpassen können. Eine Anpassung des Verhaltens an eine geänderte Fiskalpolitik (wie man sie 2011 bis 2013 in Europa und den USA gesehen habe) oder an wettbewerbsfähigere Produkte aus Asien habe jedoch noch nicht stattgefunden.



Für Schwellenländer stelle die Rolle Chinas weiterhin den größten Unsicherheitsfaktor dar. Das neue chinesische Wirtschaftsmodell mit seinem Fokus auf dem Binnenmarkt bedeute gegenüber dem bisherigen exportgetriebenen Modell eine Schwächung der Schwellenländer. Am deutlichsten werde dies in Afrika und Lateinamerika, wo Brasilien und Argentinien schwere Rezessionen durchlaufen hätten. In Asien seien die Verbindungen zu China enger, sodass die Region weniger stark betroffen sei.



In der Eurozone dürfte die Inflation unter dem von der EZB formulierten Ziel von 2% bleiben (außer am Anfang des Jahres, wo ein Basiseffekt des Ölpreises die Inflation vorübergehend erhöhe). In den USA hätten sich auch nach einem bereits seit dem zweiten Quartal 2009 andauernden Konjunkturzyklus noch keine Spannungen bei den Gehältern oder Preisen ergeben. In der nahen Zukunft werde die US-Inflationsrate wahrscheinlich leicht über das Ziel der US-Notenbank von 2% hinausklettern. In Großbritannien scheine die Inflation nach der Abwertung des GBP in Folge der Brexit-Abstimmung leicht anzuziehen, auf Werte knapp über dem Ziel der Bank von England. Die Experten würden mit 3% am Ende dieses Jahres rechnen. Auch in den Schwellenländern würden die Inflationsraten niedrig bleiben. Selbst in Brasilien gehe die Inflation nach den hohen Werten von Anfang 2016 wieder zurück.



In früheren Konjunkturzyklen seine vom Welthandel immer wieder Wachstumsimpulse gekommen. Leider sei das nicht mehr der Fall. Daher seien die USA und China nicht mehr in der Lage, die Rolle einer Wachstumslokomotive für die Weltwirtschaft zu übernehmen. Nach den Zahlen vom Oktober 2016 wachse das Welthandelsvolumen momentan um weniger als 1% jährlich. Das bedeute, dass die einzelnen Länder bzw. Regionen ihr Wachstum selbst generieren müssten. (15.02.2017/ac/a/m)





