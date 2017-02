Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Trotz aller politischen Risiken in Europa halten wir die steigenden Gewinntrends weiterhin für richtungsweisend an den Börsen."



"Nächste Woche sind anhaltend gute Stimmungsdaten wichtig, um die Aussicht auf steigende Gewinntrends zu untermauern."



"Die Aktienmärkte sind zwischen der Hoffnung auf Trumps angeblich spektakuläre Steuerpläne und seiner Unberechenbarkeit - bis hin zur Angst vor Protektionismus - hin- und hergerissen."



"Europa und Japan bieten weiterhin die besten Aktienmarktperspektiven." (17.02.2017/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Es steht wieder die "PMI-Woche" bevor: Kommende Woche werden am Dienstag die vorläufigen Ergebnisse der Einkaufsmanagerumfragen für Februar in Euroland inklusive Deutschlands sowie in den USA und auch in Japan veröffentlicht, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Mit dem ifo-Geschäftsklima am Mittwoch und dem GfK-Konsumklima am Donnerstag würden hierzulande weitere wichtige Stimmungsdaten hinzukommen.Daneben stehe in Deutschland am Donnerstag das finale Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2016 mit den Details an, in Großbritannien würden die entsprechenden vorläufigen Wachstumszahlen am Mittwoch erwartet. Abgerundet werde die Makrodaten-Woche am Mittwoch in Euroland mit den finalen Januar-Inflationsdaten und in den USA mit der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten FED-Sitzung. Die wichtigsten vier Notenbanken würden hingegen alle erst wieder gegen Mitte März tagen.