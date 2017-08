In den USA stünden am Dienstag das Verbrauchervertrauen im August, am Mittwoch die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal sowie am Freitag der Arbeitsmarkbericht und die ISM-Einkaufsmanagerstimmung der Industrie im Fokus.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Da mit dem September ein saisonal schwieriger Börsenmonat bevorsteht, sind überzeugende Frühindikatoren besonders wichtig."



"Der Fokus liegt im September klar auf den beiden wohl richtungsweisenden Notenbanksitzungen der EZB am 7. und der Fed am 20." (25.08.2017/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche stehen in Sachen Konjunkturdaten in Deutschland vor allem am Dienstag das GfK-Konsumklima, am Mittwoch die vorläufigen Inflationszahlen für August und am Donnerstag der Arbeitsmarktbericht für diesen Monat an, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.In Euroland seien vor allem das Wirtschaftsvertrauen am Mittwoch sowie am Donnerstag der Juli-Arbeitsmarktbericht und die vorläufigen Inflationszahlen für August von Interesse.