München (www.aktiencheck.de) - Sowohl beim EU-Finanzministertreffen dieses Wochenende als natürlich auch bei Jean-Claude Junckers Reise nach Washington Mitte nächster Woche, wird die Beilegung des Handelskonfliktes zwischen den USA und Europa die Hauptrolle spielen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Wir rechnen 2019 durch die Handelskonflikte mit negativeren Wachstumsfolgen für China als für Europa", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. "Die US-Wirtschaft wird dank ihrer stärkeren Binnenorientierung weniger gebremst werden", so Greil.Neben der Halbjahreszahlensaison der Unternehmen stehe die EZB-Sitzung am Donnerstag im Fokus. Allerdings seien von ihr - genauso wie von der FED in der Folgewoche - keine bahnbrechenden Neuigkeiten zu erwarten. Schließlich hätten beide im Juni ihre weiter divergierenden Fahrpläne, auf Seiten der EZB vorerst anhaltend expansiv gegenüber der zunehmend restriktiveren FED, ausgerollt.